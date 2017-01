La Generalitat presenta una app perquè els usuaris puguin denunciar les incidències de Rodalies

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han presentat aquest dimecres la nova versió de l’aplicació per a dispositius mòbils d’Infoconsum, que també permetrà que els usuaris denunciïn les incidències del servei de Rodalies. Es podran denunciar les afectacions en horaris, línies i itineraris, una deficient atenció al client (com és la manca d’informació) o el mal estat de trens i estacions. El Govern vol aprofitar el marc legal que fixa el Codi de consum de Catalunya per “emparar” els drets dels usuaris de Rodalies, davant la dificultat de sancionar Renfe i Adif a través de les competències del traspàs del servei ferroviari, que el conseller Rull considera “incomplet”.

En aquest sentit, el titular de Territori ha afirmat que el Govern treballa per acabar amb la “impunitat” de les incidències a Rodalies i s’ha mostrat convençut que la “pressió” de les denúncies funcionarà per millorar el servei. El conseller ha afirmat que el Govern estarà “a sobre” de Renfe i Adif per vetllar pel bon funcionament del servei de Rodalies. Sobre l’existència d’una aplicació per a mòbils que Renfe té a disposició dels seus usuaris, el conseller ha apuntat que en aquest cas només es pot rebre informació, mentre que l’app d’Infoconsum “empara” els usuaris i els permet denunciar les incidències.



Durant la roda de premsa, Rull ha afirmat que el Govern utilitzarà la informació que s’extregui de les denúncies dels usuaris de Rodalies en les reunions de de l’òrgan mixt Estat-Generalitat. El conseller ha recordat que el traspàs de competències sobre Rodalies determina que la Generalitat no pot sancionar l’operadora ferroviària Renfe ni la gestora d’infraestructures Adif -com si que pot fer en el cas del servei ofert per FGC- i que la nova aplicació mòbil facilitarà que es tramitin denúncies per mal servei a través del Codi de consum. D’altra banda, Rull ha afegit que el Govern manté el contenciós administratiu contra Adif, que encara s’està tramitant per via judicial.