L'Exèrcit triplicarà la seva superfície al Saló de l'Ensenyament

La presència de l'Exèrcit al Saló de l'Ensenyament va causar polèmica en la seva darrera edició del 2016 quan l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va marcar distàncies amb els militars del Saló. En el transcurs d'una visita institucional, una parella de militars van aturar Colau per saludar-la i l'alcaldessa els va dir que preferia un Saló sense exèrcit. “Nosaltres com a Ajuntament preferim que no hi hagi presència militar al Saló perquè creiem que cal separar els espais”, els va traslladar Colau.