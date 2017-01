Iceta: “Puigdemont ha dimitit de les seves obligacions institucionals”

| PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha valorat aquest dimecres l’absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents centrada en el finançament autonòmic. Iceta ha lamentat que “Puigdemont ha dimitit de les seves obligacions institucionals demostrant la seva incapacitat de ser president de tots els catalans".

En roda de premsa al Parlament, Iceta ha explicat que el president de la Generalitat “ha de representar tots els catalans i, per tant, no pot renunciar a defensar els interessos de tots”. Segons el líder socialista, el president ha comès “un greu error no assistint a la Conferència perquè no defensa els interessos de Catalunya quan actua d’aquesta manera”.

En aquest sentit, Iceta ha avisat Puigdemont que "no hi haurà acords bilaterals que trenquin amb els acords que s'hagin pres prèviament en àmbits multilaterals" com el de la Conferència. En aquest sentit, el socialista ha assenyalat que "l'absència no et priva de veure't afectat després pels acords que es prenguin".

El president del grup parlamentari del PSC també ha criticat el PP per “descuidar durant la seva majoria absoluta la realitat diversa d'Espanya". Tot i així, el diputat ha reconegut que regularitzar la conferència de presidents “és una bona notícia” perquè “és un dels pocs mecanismes federals que hi ha".

"No ens podem desentendre de tot esperant la independència”, ha insistit. Per aquest motiu, Iceta ha reclamat que la reunió entre Puigdemont i Rajoy sigui com més aviat millor, amb conclusions profitoses per a Catalunya”.