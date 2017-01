Unes 250 persones s'han concentrat a les portes del Parlament de Catalunya per reclamar al Govern uns pressupostos per a educació que garanteixin que "no es tanca cap escola pública" i que garanteixi que des del primer dia se substituirà un mestre que estigui de baixa. També reclamen la reducció de la jornada setmanal en dues hores, entre altres demandes.

La concentració, que coincideix amb la compareixença de la consellera d'Ensenyament per exposar els comptes del seu departament, ha estat convocada pel sindicat CGT i per Sos Escola Pública, en un dia de vaga que no secunden els altres sindicats d'ensenyament, que duran a terme la seva protesta el 8 de febrer, dia en què s'ha d'aprovar els pressupostos del 2017 si finalment la CUP dóna el sí. La diputada de la CUP Gabriela Serra ha conversat amb els manifestants per recollir les seves inquietuds.