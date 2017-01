Borràs: “L’Estat inverteix menys diners que mai en habitatge”

| Parlament de Catalunya

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha lamentat aquest dimecres que “l’Estat inverteix menys diners que mai en habitatge”. Per contra, Borràs ha tret pit i ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat són històrics en aquest àmbit. “El Govern dedica més diners que mai” per donar resposta a la situació que viuen moltes famílies de Catalunya.

Durant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Borràs ha defensat que “mai s’havien destinat tant en polítiques d’habitatge”. Per aquest motiu, el pressupost d’aquest departament ha passat de 394 milions a 429. El Govern espera que amb aquest increment de la inversió, la CUP doni el seu vot favorable als pressupostos.

Sobre l'Escola d'Administració Pública, la consellera ha explicat la voluntat del Govern de transformar-la "en una estructura d'estat per cobrir les demandes". "Haurà de definir i desenvolupar la metodologia per la captació de talent", ha explicat. A més, Borràs ha anunciat l'oferta d'ocupació de "més de 7000 places públiques, especialment en Mossos d'Esquadra, docents i salut".

En aquest sentit, la consellera ha criticat al govern espanyol per no haver-se compromès a no impugnar la llei de desnonaments aprovada el passat mes de desembre, i també per no haver retirat el recurs que va presentar contra la llei de desnonaments que el Parlament va aprovar fa dos anys.