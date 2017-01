El portaveu d'Eslgésia Plural, Josep Torrens, ha enviat una carta a l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, criticant les seves declaracions comparant l'avortament amb el terrorisme i demanant-li que es disculpi . Torrens assegura que les paraules d'Omella "han estat molt desafortunades i feridores, tot i que el to era proper i compassiu", i li demana que, "humilment, rectifiqui i demani perdó, especialment a les dones". En aquest sentit, sentencia: "No es pot comparar l’avortament amb un acte terrorista", i li fa algunes reflexions: "Si vol parlar de terror faci-ho del que imposa el sistema econòmic imperant que, com diu el papa Francesc, mata. Si vol parlar de terror faci-ho de la situació que es veuen obligats a patir els immigrants i els refugiats que tenim a les nostres fronteres. Hi ha un sistema econòmic que mata, i té noms i cognoms, com també hi ha una religió que mata l’anunci d’un Déu amor, a base de condemnes i càrregues morals, que sovint recauen en els més febles i especialment en les dones".

En la missiva, Torrens qualifica de "cruel" dir-li a una dona violada que està obligada a tenir el fill, "sense saber si serà capaç de suportar-ho", i pregunta: "Com ens atrevim a imposar més càrregues a les dones, qui ni vostè ni jo possiblement voldríem suportar?" I continua: "Penso, potser com vostè, que l’avortament no és un dret, sempre serà un drama i un fracàs humà, però voldré que es respecti el sagrat dret a decidir en consciència que cada persona té, i jo, intentant imitar Jesús, acompanyaré la persona en la seva decisió, sigui quina sigui, i li faré costat, perquè, qui sóc jo per jutjar? Només puc ser-hi i estimar-la".

El portaveu d'Església Plural opina que "la societat ha de treballar per reduir els avortaments, com també per protegir la inviolabilitat i la dignitat de tota vida humana, però, al mateix temps, ha de regular-los per protegir els drets de la mare i de la nova vida, amb criteris ètics i científics, i garantir que les dones puguin avortar amb seguretat, independentment de la seva situació social i econòmica". Per a Torrens, "a l’Església correspon anunciar la proposta de Jesús, d’amor incondicional al proïsme, que ens permetrà superar les limitacions humanes, per construir un món millor per a tothom i viure en plenitud".