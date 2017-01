| Parlament de Catalunya

La representant del PSC a la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatges, Eva Martínez, ha assegurat que Artur Mas i Alícia Sánchez Camacho “van pactar uns pressupostos més socials” que els que ha elaborat el Govern per aquest any. Martínez ha lamentat que els pressupostos que ha presentat la consellera de Governació, Meritxell Borràs, són “continuistes” i representen “un model de societat que no compartim” i que va en contra del que ells lluiten.

Per la seva banda, el diputat de Ciutadans Carles Carrizosa també ha coincidit amb Martínez que són uns pressupostos “continuistes i no reformistes”. Carrizosa ha criticat que el Govern no ha volgut posar mai aquesta administració “a punt per fer-la moderna del segle XXI, per adaptar-la a la situació actual”.

En aquest sentit, el diputat de C’s també ha criticat que la Generalitat destini a les consultes populars “cinc vegades més del que es van gastar en atendre la pobresa energètica l’any passat”. Carrizosa ha acusat el Govern de no preocupar-se per “punxar la bombolla política, ni suprimir certs organismes inútils”.

“Vostès són aquest vell partit que ha contribuït a espatllar-ho tot, juntament amb PP i PSOE”, ha assenyalat, i ha afegit que a “Catalunya hauríem de reduir el 25% dels organismes públics. Tripliquen les que hi ha al País Basc. Hi ha 6 nivells d’administració”.

Sobre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Carrizosa ha manifestat que l’objectiu principal de la Generalitat és gestionar l’administració de “forma caciquista” i fer “el contrari del que volia el seu fundador, Enric Prat de la Riba”.