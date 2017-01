| ACN

Els comuns decidiran el nom del nou partit just abans de l'assemblea constituent de principis d'abril. Segons ha pogut saber l'ACN, la intenció per ara és que el grup promotor formuli un grapat de propostes a les persones que s'han inscrit al procés fundacional 'Un país en comú', que decidiran la nova marca per votació online. El nom, però, no es presentarà fins al conclave constituent, han explicat fonts dels comuns. De fet, les mateixes fonts admeten que el concepte 'comuns' ha agafat molta força social i mediàtica –s'ha registrat la marca- i per això apunten que les propostes del grup promotor poden girar sobre aquest terme. Així, s'ha descartat que el nom del nou subjecte polític de l'esquerra catalana aglutini les sigles dels partits que l'impulsen –Bcomú, ICV, Podem i EUiA- però en canvi es podria mantenir sobre la taula la marca electoral En Comú Podem.