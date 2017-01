[VÍDEO] Cuatro días de octubre, un drama psicològic amb segell català

Després de passar per una desena de festivals cinematogràfics de prestigi internacional, el curtmetratge del director català Àlvar Andrés Cuatro días de octubre arriba aquest dijous als cinemes Texas per participar en el cicle de passis gratuïts dins del cicle Texas Curts, a les 21.45h. El curt, un drama psicològic protagonitzat per l’Hugo, un psicòleg amb una vida massa determinada per la seva timidesa que necessitarà entendre per què una de les seves pacients ha deixat la teràpia, és una de les proves de l’èxit de la factoria ESCAC, l’ Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Cuatro días de octubre es va estrenar el 2015 al Festival de Cinema de Valladolid, i des d’aleshores ha voltat pel món fent parada a Rússia, el Regne Unit, Colòmbia, els Estats Units, Grècia, Mèxic i Portugal, i també ha participat en festivals catalans.

Tráiler Cuatro días de octubre from Àlvar Andrés Elias on Vimeo.

Els referents d’aquest drama psicològic són “tant estatals com europeus, un cinema que cal reivindicar en la seva qualitat i capacitat per parlar de nosaltres”, explica a El Món Àlvar Andrés, que detalla que es va fixar en treballs com La herida (Fernando Franco, 2013), Caníbal (Manuel Martín Cuenca, 2013) i un que li va “canviar la vida”, Las consecuencias del amor (de Paolo Sorrentino, 2005). Andrés també afegeix que “em vaig fixar en com es construïa el personatge de la Geni (Nora Navas) de Tots volem el millor per ella (Mar Coll, 2014), tot i que és comèdia i està lluny del meu treball”.