L'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu i l'exvicepresidenta del Govern d'Artur Mas, Joana Ortega, impartiran classes al màster en Direcció Pública de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), que dirigeix l'historiador Agustí Colomines. Tal i com ha pogut saber El Món, l'exalcalde socialista, que té una consultora, impartirà classes del bloc Decidir Polítiques Públiques.

Per la seva banda, l'exconsellera Joana Ortega, que afrontarà el judici per la seva participació al 9-N, impartirà un curs amb el títol El directiu/va davant situacions conflictives, un curs que té com a objectiu "aprendre a gestionar situacions conflictives, extremes i/o imprevistes, mitjançant l’exposició i anàlisi de casos reals com el cas Germanwings, el procés participatiu del 9-N i la reforma de l’Administració Pública a Catalunya".

El màster de l'EAPC començarà el març vinent, i disposa de 30 places. A hores d'ara, les sol·licituds d'inscripció sobrepassen de llarg l'oferta.

La missió de l'EAPC és "millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic”. És per això que s'ofereix per ajudar les institucions a integrar els nous membres en el seu entorn de treball, a millorar els resultats de les persones que treballen en el desenvolupament de les seves responsabilitats i a preparar les persones de l’organització per als canvis futurs.