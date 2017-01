Un jutge ordena a l’Estat que decideixi si català i valencià són la mateixa llengua

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha ordenat a l’Estat que respongui si el català i el valencià són o no la mateixa llengua. Tot sorgeix d’un procediment de petició iniciat el mes de març del 2015 per l’advocat Joan Vall, després de constatar que hi ha diferents pàgines webs de ministeris, organismes i entitats dependents de l’Administració de l’Estat que distingeixen entre català i valencià -com la del Senat, la de La Moncloa o la del ministeri de Justícia, per exemple-, mentre que altres no fan cap referència al valencià i només estableixen la denominació català dins de les opcions -com el Ministeri de la Presidència i el ministeri d’Assumptes Exteriors-, o fins i tot d’altres on s’assenyala el català/valencià com a opció idiomàtica única -com el Ministeri de Cultura o el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.