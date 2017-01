La Generalitat estudia tancar la presó Model aquest 2017

El Govern de la Generalitat està estudiant la possibilitat de tancar la presó Model de Barcelona aquest mateix any, segons han avançat ‘La Vanguardia’ i ‘TV3’. El pla per dur a terme el tancament estaria ja molt avançat i inclouria la redistribució dels presos que actualment compleixen condemna a la presó barcelonina a altres centres penitenciaris del país . S’aprofitaria el fet que des del 2010 el nombre de presos al conjunt de presons catalanes ha baixat un 20%, de tal manera que les altres instal·lacions podrien encabir els interns de la Model, l’única que actualment té una població massificada. Cal recordar que la setmana passada Govern i Ajuntament de Barcelona van signar un conveni per tancar la presó de la capital catalana.

El conveni, que no marcava data, establia que per tancar la Model calia construir un altre centre penitenciari o esperar a que hi haguessin les condicions oportunes al sistema penitenciari. El fet que les altres presons puguin absorbir la població de la Model formaria, per a Justícia, el context oportú. “Estem en una fase d’estudi, però amb els números a la mà, la decisió seria fàcil de prendre”, ha dit el conseller de Justícia, Carles Mundó, a ‘La Vanguardia’.

Mundó també ha parlat a ‘TV3’, on ha afirmat que la intenció del Govern és “donar una resposta definitiva i, per tant, prendre una decisió definitiva en les properes setmanes”. I ha afegit que si la decisió és tancar la Model, el tancament es produiria aquest mateix any.