El Govern crearà un índex de preus de referència per regular els lloguers

| ACN

El departament de Governació vol ''modular'' els increments exagerats que s'estan registrant en els lloguers a determinades ciutats com és el cas de Barcelona i per això de forma immediata, en un termini d'uns dos mesos, vol aprovar un decret llei que implanti un índex de preus de referència de lloguers. Aquest índex constarà en tots els contractes de lloguer que es signin en el cas que el preu del lloguer superi el valor que estableixi l'índex, segons ha assegurat Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Borràs ha participat aquest dimarts en una reunió del grup de treball impulsat pel Govern encarregat de fixar els criteris que han de servir de base per enllestir en els pròxims nous mesos una futura legislació sobre arrendaments urbans.

Meritxell Borràs ha explicat que abans no es presenti el projecte de llei sobre una nova llei d'arrendaments urbans, el Govern vol ''modular'' els increments ''exagerats'' de lloguers que s'observen a ciutats com Barcelona. Per això, en un termini ''d'uns dos mesos'', el Govern aprovarà un decret llei on s'implantarà una nova figura pionera a l'estat espanyol que és l'índex de referència de les rendes de lloguer.