| Banc Sabadell L'ANC ha respost els dubtes que hagi pogut generar el posicionament del president del Banc Sabadell. Josep Oliu va assegurar que l'entitat podria traslladar el seu domicili social en cas de "risc", per assegurar el futur del banc "dins l'aixopluc de la Unió Europea". Pocs dies després l'ANC ha enllestit un document, al qual ha tingut accés en primícia El Món, on conclou que les precaucions del Banc Sabadell mostren que la independència "no és tan sols possible, sinó propera".











L'assemblea sectorial d'Economia de l'ANC ha considerat que el pla B del Banc Sabadell "no és un pla alternatiu o de contingència sobre un possible fet que no es consideri probable". En aquest sentit, ha afegit que en diversos informes i estudis ha s'ha demostrat que Catalunya no sortiria de la UE ni de l’Eurosistema "per moltíssimes raons d’interès comú amb l’Estat espanyol i amb la resta de països de la UE i les seves economies, bancs i empreses".