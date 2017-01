Un miler d'agents "enterra" la dignitat policial a Barcelona

| ACN "Ara enterrarem la dignitat policial", aquest ha estat el tret de sortida de la manifestació convocada per una desena de sindicats policials aquesta tarda a Barcelona. Amb una hora de retard i després d'un parell d'intents fallits de començar a desfilar, un miler d'agents ha iniciat la marxa camí cap a la Plaça Sant Jaume darrere un taüt sostingut per quatre individus per reclamar respecte, protecció institucional i la "despolitització" dels cossos policials.











"Volem dignitat policial i treballar amb garanties polítiques i institucionals. Volem respecte per part de les formacions polítiques i no ser utilitzats com a moneda de canvi", ha assenyalat Josep Miguel Milagros, portaveu del sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra, just abans de començar la manifestació. El sindicat majoritari dels mossos i vinculat a UGT, el Sindicat Autònom de Policia (SAP), no ha participat en la protesta. La marxa fúnebre ha començat prop de dos quarts de set de la tarda i ho ha fet al ritme de una música d'enterrament i un silenci sepulcral dels agents, que només s'ha vist interromput quan una veïna del carrer Pelai ha sortit al balcó per celebrar la manifestació, i que ha aconseguit arrencar uns tímids aplaudiments i alguna xiulada.