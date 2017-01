L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha rebut aquest dimarts el regidor de la CUP Joan Coma , acusat de sedició per demanar que es desobeeixin les institucions espanyoles i el TC durant un ple municipal a Vic fent servir l'expressió "per fer una truita cal trencar els ous" . L'alcaldessa ha mostrat "tot el suport de Barcelona enfront de la censura i la judicialització" .

Colau s'ha reunit amb Coma i ho ha anunciat via Twitter, remarcant que és "un plaer rebre Joan Coma i parlar de refranys, dites i interrogatoris delirants". S'ha referit al vídeo que ha transcendit on es pot veure com el fiscal de l'Audiència Nacional pregunta a Coma durant la seva declaració si quan es va referir a l'expressió "trencar els ous" implicava fer una crida a "l'ús de la violència". Ho justifica perquè els ous "no es trenquen sols".