La polèmica imatge d'un sindicat de Mossos abans de la manifestació

Polèmica a la xarxa per la imatge d'un tuit de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC). Aquest sindicat dels Mossos d'Esquadra ha piulat la fotografia d'un agent carregant amb una porra, acompanyada de les sigles APAB, descrites en la mateixa imatge com "all perroflautas are bastard" (tots els perroflautes són bastards).