Escòcia planta cara al Regne Unit i reivindica el referèndum

La primera ministra d'Escòcia,, ha plantat cara a la seva homòloga britànica,. La cap de files de l'SNP ha reaccionat al discurs sobre com haurà de ser la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que ha pronunciat aquest dimarts May. En un comunicat, Sturgeon ha alertat que la sortida del mercat únic que proposa la primera ministra britànica, i ha recordat que Escòcia no va votar el 'Brexit'.

"Escòcia no va votar en la mateixa direcció que ha apuntat avui May en el seu discurs", ha advertit Sturgeon, que ha negat que el govern britànic "prengui les decisions pensant en l'interès comú" .

La primera ministra escocesa va enviar una proposta a la seva homòloga britànica abans de Nadal, on s'explicava la voluntat dels escocesos de seguir dins el mercat únic fins i tot en cas que el Regne Unit decidís sortir-ne.

"Tot i que se'ns diu que les negociacions continuen i encara que la primera ministra hagi assegurat avui que té en compte les nostres propostes, no hi ha cap evidència que s'escolti la veu d'Escòcia ni que es tinguin en compte els seus interessos", ha lamentat la líder independentista.

| EP/Reuters

Un segon referèndum



Per tot això, Sturgeon ha reivindicat un segon referèndum per Escòcia, i ha assegurat que els escocesos tenen dret "a escollir un futur diferent" del que ha plantejat May en el seu discurs. Així mateix, ha advertit que "el govern conservador no pot arrossegar Escòcia fora de la UE i del mercat únic així com així".

En aquesta línia, Sturgeon ha alertat de les conseqüències que pot comportar "per l'economia, el mercat laboral, el nivell de vida dels escocesos i la reputació d'Escòcia com una nació oberta i tolerant".

Una actitud, la del govern britànic, que Sturgeon diu que "haurà de canviar ràpidament si encara es vol creure que els interessos d'Escòcia i els del Regne Unit poden convergir". Cal recordar que un 62% dels escocesos van votar a favor de seguir a la UE al referèndum del 'Brexit'.