Romeva: “Estem construint un ministeri de la nova República”

Un departament nou de trinca. Tan nou, que el Tribunal Constitucional en va impugnar el seu nom i algunes de les seves funcions, que a parer de Madrid, estaven dirigides a establir una diplomàcia catalana paral·lela a l’espanyola. El conseller del rebatejat departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, no s’ha estat de res, i no s’ha limitat a exposar els principals capítols de despesa del seu departament, sinó que ha anat de cara a barraca, molt més que els consellers Junqueras i Munté, que van intervenir ahir. “Estem construint el ministeri d’una República” , ha etzibat Romeva per començar la seva intervenció.

Pel que fa a l’activitat exterior del departament, Raül Romeva ha explicat les partides dedicades a facilitar la presència de Catalunya a l’exterior, “per explicar-se, però també per escoltar en els espais en què es genera opinió, per poder contrastar informacions i per aportar idees i cooperar amb la resta del món com un veritable estat”. En aquest sentit, el conseller ha afegit que la xarxa de representació exterior de la Generalitat no comporta “una despesa desmesurada ni injustificada”, en resposta a les crítiques del PSC, el PP i C’s sobre la despesa destinada a la representació exterior, que a parer d’aquestes forces polítiques, ja fa la diplomàcia espanyola.

Finalment, Romeva també ha remarcat la tasca del seu departament en memòria històrica: “Malgrat l’enorme dèficit de finançament en els darrers anys, i també de manca de suport polític tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat, estem fent allò que s’havia d’haver fet fa molts anys en matèria històrica. En són exemples el Pla de fosses i la identificació genètica”, ha conclòs.