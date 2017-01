La xifra d’accidents de trànsit el 2016 ha estat la més baixa de la història a Catalunya

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 i segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT) se’n van registrar a la xarxa viària interurbana catalana 125 sinistres viaris mortals, mentre que l’any anterior n’hi va haver 158, dada que apunta una reducció del 20,09%. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Neus Munté, en roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha explicat que es tracta de la xifra d’accidents mortals més baixa de la història a Catalunya . En relació a l’any 2010, quan hi va haver 212 accidents amb víctimes mortals a les carreteres catalanes, el nombre d'accidents ha baixat un 41%. Per tant, el 2016 hi ha hagut 33 accidents mortals menys que l’any 2015 i 87 menys que l’any 2010.

Munté ha explicat que pel que fa al nombre de víctimes mortals, l’any 2016 es van registrar 153 víctimes mortals a les carreteres catalanes a 24 hores. Això representa una reducció del 13,1% de les víctimes respecte al 2015, quan van morir per sinistre viari 176 persones. En relació amb el 2010, any de referència per a l’assoliment dels objectius del Pla de Seguretat Viària (PSV) 2014-2016, hi ha un descens del 37,8%, atès que aquell any hi van haver 246 persones mortes per accident de trànsit en zona interurbana. Aquest descens del 37,8% supera, pel que fa a la xarxa viària interurbana, que és d’un 30% per al conjunt de la zona interurbana i urbana.

D'altra banda, és important recordar que la sinistralitat del 2016 ha vingut marcada per dos dels pitjors accidents múltiples des de l’assumpció de competències exclusives de gestió i vigilància del trànsit per part del Govern l’any 1998. El 20 de març es van registrar a Freginals, a l’AP-7, tretze víctimes mortals i 36 ferits de diversa consideració. El 2 d’abril a Pont de Molins, a la N-II, van perdre la vida set persones en una topada frontal entre dos turismes. En només dos accidents van morir 20 persones mortes i hi va haver 37 ferits. També cal destacar les tres víctimes mortals en una pista asfaltada a Susqueda el 6 de desembre.