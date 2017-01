Munté: "Estem convençuts que tothom serà responsable i que els pressupostos veuran la llum"

La portaveu del Govern, Neus Munté, s'ha mostrat aquest migdia convençuda que "tothom serà responsable i que els pressupostos veuran la llum". Munté ho ha dit en roda de premsa posterior al Consell Executiu, i ha explicat que el Govern veu "absolutament important" poder tirar endavant aquests comptes que, per la també consellera de la Presidència, "són del tot coherents amb els reptes d’aquesta legislatura, que tenen a veure amb el referèndum i la millora de les condicions de vida dels catalans". A més, ha valorat que es tracta d'un "bon projecte de pressupostos per tirar endavant aquests reptes" . En relació a la negociació amb la CUP, i fent referència a la reunió que els anticapitalistes van mantenir la setmana passada amb el vicepresident Oriol Junqueras, Munté ha assegurat que "el diàleg està obert i hem de respectar els tempos i les posicions".

En relació a l'acte en el que participaran la setmana vinent al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, Munté ha explicat que l'objectiu de l'esdeveniment és "la voluntat del Govern de poder explicar a la comunitat internacional que volem pactar un referèndum amb l’Estat i que els catalans puguin decidir el futur polític del nostre país mitjançant un referèndum".

Conferència de Presidents

Avui s'està celebrant a Madrid la Conferència de Presidents, on no hi ha assistit Puigdemont -ni tampoc el lehendakari Íñigo Urkullu. Per Munté, d'aquesta trobada sortiran "acords molt inconcrets que xuten la pilota cap endavant, que són rellevants però on el govern espanyol arriba molt tard", i ha fet feferència explícita al model de finançament autonòmic, caducat fa tres anys.