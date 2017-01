Mor Josep Capellades i Sala, un dels últims aviadors de la República

Capellades es va formar com a mecànic d’avions a l’escola de Manises (València) i va formar part de La Gloriosa. També va editar la seva autobiofragia ‘Memòries d’un mecànic de l’aviació republicana’, que recull com era la vida als aeròdroms on va ser destinat, el darrer dels quals va ser el dels Monjos (Alt Penedès). Al final de la guerra, Josep Capellades va viure a França, en clandestinitat, fins que la proximitat dels invasors alemanys el va fer tornar a Cervelló (Baix Llobregat), on havia nascut.

Allà va ser empresonat per ser contrari al règim franquista i va ser traslladat a un batalló disciplinari, d’on finalment va poder sortir per emigrar posteriorment a Argentina. Capellades va ser un dels primers socis de l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR).