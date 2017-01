El vent ha tombat les banderes de la conferència de presidents autonòmics, aquest dimarts al migdia. Twitter s'ha omplert de vídeos i captures de pantalla de les ensenyes al terra, entre les quals hi havia la Senyera i la Ikurriña, tot i que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, no han assistit a la reunió tal i com havien anunciat.