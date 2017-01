| ACN

Junts pel Sí no vol dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat. Però no amaga que al grup parlamentari hi ha un cert "optimisme i esperança" que finalment rubricaran un acord global amb la CUP que permeti al Govern tirar endavant els pressupostos, que podrien obtenir la llum verda definitiva en el ple dels propers 8 i 9 de febrer. "La feina feta i el treball que estem fent tots plegats ens fa ser optimistes en el fet que finalment trobarem el punt de trobada que cusi totes les sensibilitats polítiques al voltant dels partits independentistes, perquè al final, tots volem ajudar els que més pateixen en aquest país i també per encarar el referèndum”, ha assenyalat el portaveu parlamentari de JxSí, Roger Torrent.

JxSí és conscient que la CUP posa especial èmfasi en la reforma fiscal. De fet, una part important de les esmenes cupaires estan dissenyades per redistribuir l riquesa i posar fi a la política de business friendly que a parer dels cupaires practica encara el govern de Puigdemont. Però la reforma dels trams de l'IRPF que ha presentat la CUP per a les rendes altes no és tan ambiciosa com la del PSC i CSQP, una circumstància que JxSí ha preferit no valorar per no menystenir la proposta cupaire. "Estem oberts a parlar de tot allò que ajudi a llimar les desigualtats a la nostra societat, i tothom sap que els pressupostos són necessaris per ajudar les persones més vulnerables estirant els marges de l’autonomisme per fer més polítiques socials", ha afegit Torrent, que també ha insistit que "els pressupostos són fonamentals perquè els catalans puguin exercir el dret a decidir".