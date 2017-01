| Somatemps

El líder de l'esquerra abertzale Arnaldo Otegi visitarà Catalunya el proper 27 de gener, per participar en un cicle de conferències organitzat per l'Ateneu Barcelonès, L'assalt al cel. L'exdiputat de la CUP David Fernández entrevistarà Otegi, que respondrà qüestions com "Què ha passat després del Pla Ibarretxe? És possible la unió entre la dreta i l'esquerra basca? Quina és la via basca en aquests moments?".

Però l'entitat d'extrema dreta Somatemps ha començat a mobilitzar la seva gent per protestar per la presència d'Otegi a Barcelona, amb el lema "Fora assassins de casa nostra!". Somatemps assegura que compta ja amb el suport d'altres entitats, i avisa que també farà una campanya contra el president de l'Ateneu. "Basta de ignominias, defendamos el honor de las víctimas", promocionen.

Otegi participarà en un cicle sobre la nova política perquè s’estan plantejant noves solucions, i més radicals, als problemes enquistats de fa anys: des del sobiranisme a la nova esquerra catalana i espanyola, amb una incursió a l’específica problemàtica del País Basc, que té el seu “cel” particular en la pacificació i el camí democràtic.