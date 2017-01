El president del govern espanyol ha dedicat la seva primera intervenció a la Conferència de Presidents a abordar la situació econòmica, la relació amb Europa, el Brexit i l'ocupació, però no ha fet menció a la qüestió catalana ni a les absències del president de al generalitat, Carles Puigdemont i del lehendakari Íñigo Urkullu , ni tampoc del model territorial, segons han explicat fonts del seu executiu. El president espanyol espera que d'aquesta reunió en surtin les bases per a 10 acords. Entre altres, el model de finançament i la unitat de mercat. Segons aquestes fonts, Rajoy ha parlat davant els presidents autonòmics de les relacions entre l'Estat i Europa i de la situació econòmica per a aquest 2017, on espera recuperar el sis mesos el nivell del PIB d'abans de la crisi i crear 400.000 llocs de treball.

Segons ha apuntat, l'objectiu és assolir els nivells econòmics del 2012, malgrat que ha alertat que persisteixen encara desequilibris com una baixa recaptació que contrasta amb un creixement de la despesa en pensions de 40.000 milions d'euros. Segons Rajoy, la despesa social del seu govern se situa per sobre el 70% i els objectius són mantenir la consolidació fiscal i augmentar la recaptació i despesa social. Per aquest motiu ha reivindicat la importància d'assolir acords transversals sobre matèries com les pensions al Pacte de Toledo.



El president espanyol també ha fet referència als reptes que suposa la gestió del Brexit i el seu impacte en l'economia espanyola, així com l'augment dels preus de l'energia, i especialment de l'impacte del creixement del preu del petroli a la inflació. En aquest sac ha posat també les "tendències proteccionistes" –en el que s'interpreta com una referència a la política del nou president nord-americà, Donald Trump-, i l'augment dels tipus d'interès. També ha fet referència a les forces "antieuropees" que sorgeixen als estats membres i que, al seu entendre, la millor forma de neutralitzar és a través d'acords entre les grans forces per impulsar polítiques que interessin al conjunt dels ciutadans. "Espanya és un país europeista que continuarà treballant per la integració europea", ha dit.