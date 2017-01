Arrimadas: "Avui governen el senyor Junqueras i la CUP"

| G.A

Puigdemont ha deixat buida la cadira del president de Catalunya a la conferència de presidents autonòmics que se celebra avui al Senat. Una decisió que a parer de Ciutadans, és un exemple més de "la deixadesa de Puigdemont amb els set milions de catalans, perquè no sap parlar de res que no sigui la independència", ha denunciat la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas.

La líder del partit ha lamentat que Puigdemont "no tingui cap proposta més enllà d'intentar repetir el 9N", i que per contra, "hagi deixat plantats els aturats catalans, els pacients que es troben a urgències sense poder ingressar, els professors que fan classe a barracots, els autònoms, etc", perquè, ha recordat Arrimadas, a la conferència de presidents autonòmics s'està parlant de "pobresa energètica, dependència i model de finançament, però la cadira dels catalans està buida".

És per això que Arrimadas ha anunciat que demanarà una reunió amb el govern espanyol per tal de fer-li conèixer "l'opinió de l'oposició de Catalunya en qüestions tan importants com la pobresa energètica, la dependència i el model de finançament". Arrimadas vol ser la interlocutora de Catalunya a Madrid davant "la deixadesa" del Govern, però de moment no ha concretat aquest interès amb PP i el PSC. Entén que cada partit ha de fer la seva feina, i considera que el líder del PP, Xavier García Albiol, ja té el camí directe per parlar amb l'executiu de Mariano Rajoy.