El PSC i SíQueEsPot demanen apujar l'IRPF a les rendes altes més del que proposa la CUP

| Jordi Borràs

El PSC i SíQueEsPot han presentat un paquet d'esmenes conjuntes als Pressupostos del 2017 i la seva llei d'acompanyament, entre les quals destaca una pujada de l'IRPF a les rendes altes fins al 30%, per sobre del 25,5% que proposa la CUP.

Concretament, els dos grups aposten perquè les rendes de menys de 20.000 euros anuals paguin un 11,5%; les de 20.000 a 33.000, un 14%; les de 33.000 a 53.407, un 18,5%, i les de 53.407 a 59.447, un 22,5%.

Segons la proposta, l'IRPF seguiria incrementant per trams de renda perquè els qui ingressen entre 90.000 i 120.000 euros anuals paguin un 29% i la resta en sentit ascendent, un 30%.

Alhora, advoquen per modificar l'impost sobre el Patrimoni i el de Successions i Donacions --per incrementar-los en les rendes altes en benefici de les baixes--, i per eliminar la deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari i la de l'àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves.

El període per presentar esmenes finalitza aquest dimarts i el debat i votació final dels comptes es preveu per al ple que comença el 8 de febrer: com a pas previ, aquesta setmana els consellers estan presentant els pressupostos desglossats per departaments en les respectives comissions del Parlament.