Isabel-Clara Simó guanya el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptora i periodista valenciana Isabel-Clara Simó ha estat la guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga cada any Òmnium Cultural a una persona per la seva obra literària o científica en llengua catalana i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual i que hagi contribuït a la vida cultural dels Països Catalans. El premi està dotat amb 20.000 euros i compta amb un guardó obra d'Ernest Altés. Anteriorment, aquest premi l'havia obtingut Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Abelló i Maria-Antònia Oliver. El nom de l'escriptora guanyadora l'ha donat a conèixer el jurat en una roda de premsa aquest dimarts. L'acte de lliurament tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el pròxim 20 de febrer.

Ha estat guardonada en múltiples ocasions; entre altres distincions, el 1993 va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la per La salvatge, el 1999 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria literària; el 2001 li van atorgar el Premi Andròmina de narrativa per Hum... Rita!: l'home que ensumava dones i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en assaig, per En legítima defensa. També ha estat distingida amb el XIX Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira per El meu germà Pol.