Que JxSí no esperi un simple sí o no als pressupostos per part de la CUP. Els cupaires volen anar més enllà amb les 210 esmenes que han presentat als pressupostos i la llei d’acompanyament, i busquen forçar ERC i el PDeCAT a “debatre sobre el model de país, perquè ara és el moment de posar les bases i començar a pensar si construïm una República o una ‘reprivada’, si construïm un país públic o un país privat”, ha explicat la diputada Eulàlia Reguant, una de les negociadores amb el Govern. En aquest sentit, Reguant ha avisat l’executiu de Carles Puigdemont que el posicionament de la CUP sobre els pressupostos no es limita a una desena de vots, i remarca que necessàriament han de ser els darrers comptes autonòmics. “Per fer la truita cal trencar els ous, també en matèria pressupostària”, ha dit la diputada cupaire al Govern, per demanar no s’ajustin només als marges autonòmics que marca la legalitat espanyola, perquè com ha explicat la CUP en les seves propostes, hi ha marge per millorar els comptes en matèria social amb mecanismes que estan previstos per la llei.