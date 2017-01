| Arxiu

Si una empresa privada vol treballar amb la Generalitat, haurà de demostrar per escrit que els seus treballadors estan correctament remunerats. En concret, 1.200 euros al mes per catorze pagues, és a dir, un salari brut anual de 16.200 euros mentre duri el contracte de l'empresa amb l'administració catalana. La proposa la formula la CUP, amb la intenció que JxSí i el Govern la incorporin a la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos del 2017, en el marc de les esmenes presentades en el capítol Per una economia, ocupació i condicions de vida dignes.

De ser aprovada, la mesura afectaria totes les persones ocupades per licitadors, adjudicataris i subcontractistes o empreses filials o vinculades, i el Govern hauria d'exigir la documentació que acredités que efectivament es paguen aquestes retribucions. La CUP demana que en el pressupost de licitació s'hi comptabilitzin també les despeses salarials i d'establitat laboral establerts, com a condició necessària per a accedir a qualsevol concurs de lictiació pública.