| Europa Press

La primera ministra britànica, Theresa May, presentarà aquest dimarts el pla de 12 mesures que haurà de definir el ‘Brexit’. Segons avança el 'Telegraph', May apostarà perquè els britànics abandonin el mercat únic i la unió duanera com a condició per poder “recuperar el control de les fronteres” i posar fi a la lliure circulació de persones.

“No volem un acord parcial amb la UE, que ens deixi amb un peu dins i un peu a fora, no volem ser socis a mitges”, dirà May, afegint que els britànics construiran una “nova relació amb la UE basada en la igualtat” i no adoptaran “el model de cap altre país”. May espera començar les negociacions amb Brussel·les al març i que el ‘Brexit’ sigui una realitat la primavera del 2019.