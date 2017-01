El fiscal a Joan Coma: "Els ous no es trenquen sols, implica o no l'ús de violència?"

| ACN

El fiscal de l'Audiència Nacional Vicente González Mota va preguntar al regidor de la CUP de Vic Joan Coma durant la seva declaració, el passat 28 de desembre, que si "els ous no es trenquen sols, implica o no l'ús de violència?". González va fer aquest preguntar perquè Coma va dir en un ple de l'Ajuntament que "per fer una truita, cal trencar els ous".

La Directa i Setembre han publicat la gravació on es pot veure la declaració del regidor. El fiscal pregunta a Coma pels 'ous' fins a quatre vegades. "Això és una expressió catalana que serveix per explicar que per aconseguir alguna cosa, de vegades cal anar més enllà per superar una situació injusta", responia Coma.