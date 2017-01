Puigdemont: "L'any 2017 acaba un procés i comença l'era d'una Catalunya lliure"

"L'any 2017 és l'any que acaba un procés i comença una era, l'era d'una Catalunya lliure i democràtica" . Amb aquestes paraules ha finalitzat la seva intervenció el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el marc de la conferència Un any clau per al futur de Catalunya al Teatre Romeu. Puigdemont ha assegurat que aquest 2017 es farà un "referèndum vinculant i vàlid", perquè ha dit "són els ciutadans els que validen el referèndum" . No obstant això, ha recordat que el govern continuarà buscant incansablement l'acord amb l'estat espanyol: " No els ho posarem fàci l, fins i tot quan ens diguin que no".

"L'any 2017 no serà l'any entre el 2016 i el 2018. No serà un any corrent", ha bromejat. "Serà l'any pel qual ens hem estat preparant, pel qual hem sortit de casa, pel qual ens hem fet voluntaris". També ha assegurat que Catalunya compte amb un avantatge respecte altres estats pel que a les seves reivindicacions: l'acompanyament de la societat. Ho ha dit per després fer una crida perquè la societat torni a fer seva la iniciativa política per "demostrar" que la independència no és una demanda "fruit d'un laboratori o d'un despatx governamental".

Tanmateix, ha fet dures crítiques contra l'estat espanyol, a qui ha acusat de baixa qualitat democràtica: "Hi ha una distància preocupant entre Catalunya i Espanya pel que fa a la noció de democràcia". En aquest sentit ha afegit que Mas, Ortega, Rigau i Homs, en un estat normal, "se'ls farien monuments".