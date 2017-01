Cospedal demana perdó "en nom de l'Estat" per l'accident del Yak-42

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal , ha demanat perdó "en nom de l'Estat" als familiars de les víctimes de l' accident del Yak-42 , l'avió militar que es va estavellar a Turquia i on van morir 62 militars espanyols. Cospedal ha reconegut la responsabilitat de l'Estat durant la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats.

"Tenim l'obligació moral d'honorar la memòria de les víctimes, soldats espanyols, que van morir a la tragèdia del Yak-42 i demanar un just i digne reconeixement per a elles i les seves famílies", ha explicat Cospedal, que finalment ha demanat perdó després que Pablo Iglesias (UP), Albert Rivera (C's) i Rafael Hernando (PSOE) li ho reclamessin.

Abans de la compareixença, la ministra ha saludat als familiars de les víctimes que han assistit a la comissió parlamentària.