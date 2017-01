L'Aràbia Saudita és un dels majors compradors d'armes d'Espanya

L'Aràbia Saudita va ser el 2015 el segon client de la indústria militar espanyola, que va exportar a aquesta potència del Golf Pèrsic material de Defensa per valor de 546 milions d'euros , segons dades del Centre Delàs d'Estudis per la Pau recollits en un informe de la Fundació Alternatives.

Coincidint amb la visita del rei Felip a Riad, Domínguez afirma que l'Aràbia Saudita és un dels principals aliats d'Espanya al Pròxim Orient, "com evidencia l'augment de la col·laboració en matèria de seguretat i antiterrorisme".

A partir del 2013, les exportacions de material de Defensa d'Espanya a l'Aràbia Saudita van fer un salt qualitatiu i van passar de 21 milions d'euros el 2012 a més de 400 milions l'any següent. El 2015 van arribar als 546 milions d'euros.

La construcció de l'AVE entre la Meca i Medina per un consorci espanyol –el projecte més important aconseguit per empreses espanyoles a l'estranger, per 5.400 milions d'euros– o la participació en la posada en marxa de tres línies del Metro de Riad són un exemple de com les empreses espanyoles estan cada vegada més presents al país, sobretot en sectors en els quals Espanya té avantatge comparatiu, com és el cas de les infraestructures, l'energia, la tecnologia i els serveis.