Els assaltants de Blanquerna entraran a presó

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha apujat les penes imposades per l' Audiència Provincial de Madrid als assaltants del Centre Cultural Blanquerna durant la Diada del 2013. L'alt tribunal, que ha aplicat l'agreujant d'obrar per motius de discriminació ideològica, ha atès el recurs de cassació del ministeri fiscal i del delegat del Govern.

La sentència, segons informa en un comunicat del Poder Judicial, anul·la parcialment les penes que oscil·laven entre els sis i vuit mesos de presó pel delicte de desordres públics i el delicte de danys amb l'atenuant de reparació d'aquest. Pel delicte de desordres públic en concurs ideal amb el d’impediment del dret de reunió, el Suprem augmenta la pena als 12 acusats a 6 mesos que va dictar l’Audiència a 2 anys i 10 mesos de presó. Als dos acusats a qui l’Audiència condemnava a 7 i 8 mesos de presó, els apuja les penes a 2 anys i 11 mesos i 3 anys respectivament.

Pel delicte de danys ocasionats als béns de propietat pública, la Sala imposa un un any i un mes de presó i multes de 15 mesos en apreciar el mateix agreujant d'actuar per motius ideològics discriminatoris i l'atenuant de reparació del dany per a dotze acusats. La Sala imposa l'agreujant del delicte de danys perquè els desperfectes ocasionats, superiors als 400 euros, es van produir en un lloc de naturalesa pública.