Junqueras defensa que hi ha qüestions que no es podran resoldre fins la independència

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras , ha avisat a la CUP que hi ha qüestions que no es podran resoldre fins que Catalunya sigui independent però que, mentrestant, això és compatible en poder donar senyals que el país serà diferent. En la seva intervenció en el marc de la comissió d’economia , Junqueras ha instat a resoldre el “binomi” sobre quins senyals es poden donar ara sent conscients que “bona part d’aquests senyals no els podrem donar fins que siguin un país independent”.

Després que diferents grups parlamentaris s’han referit al fet que la CUP encara no ha pres una decisió sobre els pressupostos, Reguant ha respost que “quan sigui el moment se sabrà” i també ha avisat que “dependrà del que el Govern tingui ganes de fer”. També ha lamentat que de la intervenció de Junqueras “no es desprèn que sol no pot aprovar els pressupostos” i li ha replicat que no es pot dir que s’ha acabat amb les retallades perquè “si es van retallar uns drets adquirits, si no es recuperen es consoliden”.

Seguint amb l’exemple que va posar el diputat de la CUP Benet Salellas, que vol que els pressupostos facin olor a CUP, Reguant ha afirmat que les olors no són neutres igual que els números tampoc ho són. “Hi podem haver 1.000 euros en ensenyament o salut i no necessàriament en polítiques socials”, ha afirmat.

Reguant ha centrat bona part del seu discurs en denunciar que els pressupostos consoliden la “descapitalització de l’administració pública” i en recriminar que any rere any no para de créixer la partida de prestació de serveis per mitjans aliens. Un fet que, segons la diputada “posa en joc el model de l’administració pública” i ha defensat que per construir la república cal recapitalitzar el sector públic. “Si creiem en un referèndum per guanyar. Com ho pensa fer el Govern sense enfortir i recapitalitzar el sector públic i sense revertir el business friendly?”, ha preguntat en presència de Junqueras.

En el seu torn de rèplica, Junqueras ha plantejat que en el camí cap a república cal arribar a un acord sobre com resoldre un “binomi”: definir amb quines coses es pot donar un senyal inequívoc que es vol un país diferent i amb quantes coses no es podrà fer fins més endavant. “Quins senyals donem ara sent conscients que bona part d’aquests senyals només els podrem donar quan siguem independents”, ha concretat.

El vicepresident ha assegurat que comparteix “inquietuds” sobre la relació entre el món púbic i privat però ha admès que no sempre es comparteixen les respostes. Segons el vicepresident, en aquest moment no es poden resoldre moltes qüestions però sí que es poden donar senyals com per exemple reforçar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

I pel que fa a l’accent social dels pressupostos, Junqueras ha defensat que és “inqüestionable” l’aposta per l’àmbit de les polítiques socials encara que tothom voldria anar més enllà. I el vicepresident ho ha comparat amb els pressupostos del passat i amb els d’altres administracions.