La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha presentat els comptes del seu departament al Parlamenet, en concret a la comissió d'Afers Institucionals, on ha exposat les partides en què es divideix el pressupost de 412 milions d'euros, un 56% del qual està destinat als mitjans de comunicació públics.

Munté, que avui mateix ha presentat la renúncia al seu escó de diputada per evitar les incompatibilitats amb els càrrecs de Govern i del PDeCAT, ha defensat els pressupostos de l'executiu de Puigdemont com "una eina essencial per poder de celebrar un referèndum i "situar al país un les portes de convertir-se en un estat si així ho decideixen els seus ciutadans". A més, Munté ha posat l'accent en l'acció polític del Govern per tal de garantir el benestar social, el creixement econòmic i el progrés del país".