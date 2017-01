Tres candidats a presidir l'Eurocambra donen suport a l'ús del català al plenari

| ACN

La candidata del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea a presidir l’Eurocambra, la britànica Jean Lambert, permetrà l’ús del català al plenari si és escollida dimarts com a substituta de Martin Schulz. Lambert, del grup on s’integren ERC i ICV, s’afegeix així al compromís que també han assumit el socialista italià Gianni Pittella i la candidata dels conservadors i reformistes europeus, la belga Helga Stevens, per promoure la llengua catalana a la cambra. “Donaré suport gratament a la iniciativa si sóc escollida presidenta del Parlament Europeu, i fins i tot si no ho sóc”, ha assegurat Lambert en una carta en resposta a la petició dels eurodiputats d’ERC, el PDECAT, ICV, el PSC i el PPE.