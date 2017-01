| TV3

Sempre a la diana de les crítiques de l'oposició per raons bàsicament ideològiques, els mitjans de la CCMA s'emporten un part important del pressupost de la conselleria de Presidència. Els comptes que pretén aprovar l'executiu amb el suport de la CUP xifren en 231 milions la despesa necessària per garantir la qualitat de l'oferta de TV3 i Catalunya Ràdio, una part del pastís que representa el 56% dels 412 milions pressupostats per a tot el departament. La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha presentat a la comissió d'Afers Institucionals els números de la conselleria, i ha remarcat la importància que tenen per a aquest executiu els mitjans de comunicació públics nacionals. "Són una prioritat, apostem per consolidar una ràdio i una televisió de qualitat, orientada a garantir els drets democràtics, nacionals i culturals de la població amb una programació de màxim nivell", ha assenyalat Munté.

La consellera ha remarcat que TV3, malgrat que ha patit una reducció del 33% en despesa corrent en els darrers anys, així com una caiguda del 22% en despesa de personal i una reducció de l'estructura de direcció, a més de la despesa per l'aplicació de la sentència del Suprem que obliga la CCMA a tornar el 5% al treballadors que es a rebaixar el 2013 i el 2014, "ha consolidat el seu lideratge el 2016". Munté ha afegit que "el lideratge dels mitjans de la CCMA no seria possible sense l'esforç de tots els professionals i responsables dels mitjans".

Munté també ha defensat l'Agència Catalana de Notícies (ACN) com un puntal comunicatiu del país per la seva informació de proximitat. En aquest punt, C's i PP plantegen una retallada del 10% del pressupost de l'ACN, que suposaria només 2,1 milions d'euros de reducció. I pel que fa als mitjans de comunicació digitals, ha anunciat que aquest 2017 s'hauran de revisar els convenis que regulen les subvencions, per tal d'adaptar-los a tres criteris bàsics: "La professionalització dels mitjans digitals, la informació de proximitat i els continguts de qualitat".