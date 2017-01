Una protesta de 5.000 taxistes col·lapsa les rondes de Barcelona

Una protesta en forma de marxa lenta de 5.000 taxistes (segons els organitzadors) ha col·lapsat en diversos trams les principals vies d’accés a Barcelona. Els convocants denuncien que l'alcaldessa, Ada Colau, no ha complert els compromissos adquirits l'estiu passat.

Paral·lelament se'n registraven tres més a la B-22, al Prat de Llobregat cap a la C-31 i C-32. A la C-31, s’han acumulat set quilòmetres de circulació amb congestió a l’Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i a la C-32, tres quilòmetres més de Sant Boi de Llobregat cap al Nus de Llobregat i les Rondes. També, en aquesta darrera via, la marxa lenta ha causat tres quilòmetres a Esplugues de Llobregat cap a la Ronda de Dalt.

La marxa lenta ha començat a la Terminal 1 de l’Aeroport i s’ha anat repartint per les dues Rondes, a més d’altres vies com la C-31. Així, segons Trànsit, al voltant de tres quarts de dues del migdia, es registraven quatre quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt cap al Nus de la Trinitat.

Amb l'anomenada Operació Cargol el col·lectiu vol denunciar que Colau "no ha fet el que havia promès" per evitar la intrusió professional al sector. “Estem farts que no es respectin els compromisos i que donin prioritat a tot menys a les necessitats dels taxistes, quan obeïm escrupolosament les nostres obligacions”, han criticat des de l’Associació Professional Elite Taxi BCN, una de les organitzadores.