Neus Munté presenta la renúncia al seu escó

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Neus Munté, deixa de ser diputada al Parlament de Catalunya. Personal de JxSí ha entrat al registre del Parlament la seva renúncia a les 13.34h, tal i com ha pogut saber El Món. De fet, la setmana passada Munté ja va anuciar la seva inteció. Demà dimarts a les 10h, la Mesa del Parlament haurà d'acceptar la renúncia de Munté, i a partir d'aquest moment ja no serà diputada.

La renúncia s'ha presentat un parell d'hores abans que la consellera comparegui a la comissió d'Afers Institucionals per presentar el pressupost del seu departament. Munté ja va anunciar a l'agost la seva intenció de deixar lliure l'escó, a causa del règim d'incompatibilitats establert pel PDeCAT, partit del qual n'és la vicepresidenta. A més, el nom de Munté és un dels que apareix a les travesses del partit com a possible cap de cartell electoral a les properes eleccions, que per al PDeCAT han de ser les constituents. El nom de Munté se suma al de Carme Conesa i Santi Vila, i la mateixa Marta Pascal, a més del d'Artur Mas, que ha insistit que no es vol descartar. De fet, només s'ha descartat el president Puigdemont.