C's deplora que el Govern vagi a fer "propaganda" al Parlament Europeu

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha deplorat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, prevegin anar al Parlament Europeu a "fer propaganda" i protagonitzar un acte organitzat pels eurodiputats d'ERC i del PDeCAT sobre el referèndum a Catalunya. En roda de premsa al Parlament, ha dit que el que hauria de fer Puigdemont és anar aquest dimarts a la Conferència de Presidents autonòmics per contribuir a millorar el sistema de finançament, i no anar a l'Eurocambra a parlar d'assumptes "que no afecten els ciutadans". "Això és el que hauria de fer el president, i no anar a Europa a fer propaganda. Que deixin de perdre el temps, els diners i les oportunitats" per a Catalunya, ha sentenciat Carrizosa, que ha demanat a Puigdemont que recapaciti i acudeixi finalment a la reunió de presidents autonòmics.

Carrizosa considera que desaprofitaria una "oportunitat d'or" per millorar el finançament, i ha recordat que entre les 150 exigències de C's per investir Mariano Rajoy hi havia convocar abans de tres mesos aquesta reunió, que no es convocava des del 2014. La roda de premsa de Carrizosa al Parlament ha coincidit amb la compareixença de Junqueras a la Comissió d'Economia per presentar els comptes desglossats del seu departament: Aquesta setmana ho faran tots els consellers en les seves respectives comissions com a pas previ a la votació definitiva dels comptes al Ple que començarà el 8 de febrer.

Carrizosa ha avisat que C's portarà els comptes al Consell de Garanties Estatutàries si prosperen, perquè estan dissenyades "per a la separació, i no per als catalans i les seves necessitats", per satisfer la CUP, segons ell. El grup que lidera l'oposició lamenta que els Pressupostos estiguin orientats a "construir estructures d'Estat i fer un altre 9N", i no a revertir les retallades en sanitat, educació, dependència i altres àmbits essencials per als catalans, ha dit.