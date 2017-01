ERC reivindica la seva centralitat entre "extrems" en els pressupostos

El paper d'ERC és "cosir, cosir i cosir", i "buscar el punt intermig entre dues posicions allunyades". Així ho ha explicat aquest dilluns el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, que ha manifestat que per la seva formació " qualsevol acord que uneixi els dos extrems (en referència al PDeCAT i la CUP) serà bo ".

Sabrià també ha negat que ERC tingui una actitud passiva durant les negociacions, tal com els acusava la CUP, i ha afirmat que el seu partit fa propostes en cada reunió. Un cop més, els republicans han insistit en l'"accent social" dels comptes, i han tret pit de l'"augment en més de 1000 milions en partides per a qui més pateix". "En el nostre context els pressupostos expansius no són habituals", ha afegit Sabrià.

Ara bé, el portaveu d'ERC ha admès que els pressupostos del 2017 "no són els que ningú voldria", però serviran per arribar a un bé superior: "El referèndum i la República", ha concretat. "Els de la CUP serien diferents, i si el PDeCAT els hagués de fer sol també", ha reblat. D'altra banda, ha deixat clar que tampoc són els números ideals pels republicans.