Dastis avisa que farà front a “qualsevol intent de justificar” el referèndum a Brussel·les

| Europa Press

El ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha avisat aquest dilluns que farà front a “qualsevol intent de justificar” el referèndum català a Brussel·les. Preguntat sobre la conferència que faran el 24 de gener al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, Dastis ha dit que el govern espanyol respondrà “quin és l’ordre jurídic a Espanya i quina és la situació”. “Farem front a qualsevol intent de justificar una cosa que des del punt de vista jurídic no és justificable”, ha remarcat el responsable de la diplomàcia espanyola.

“Explicarem, per part nostra, quin és l’ordre jurídic a Espanya i quina és la situació”, ha remarcat el ministre espanyol, que és a Brussel·les per participar en una reunió amb els seus homòlegs europeus. Dastis, però, no ha especificat on ni com preveu respondre a la conferència de la Generalitat a l'Eurocambra.

Puigdemont, Junqueras i Romeva viatjaran a Brussel·les el 24 de gener per pronunciar una conferència sobre el referèndum, segons van explicar a l’ACN fonts del Govern., però denunciaran també que el govern espanyol no vol negociar i que tenen intenció de celebrar-lo igualment. També aprofitaran per donar un missatge de confiança a la UE, remarcant la seva vocació europeista. A més de la premsa internacional, s'espera la presència de diplomàtics i d'eurodiputats.