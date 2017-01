Primer pas per a l'aprovació dels pressupostos de la independència

El PSC i CSQP han coincidit a recriminar al conseller que presenti uns comptes molt allunyats dels cànons de l'esquerra. Un dard que ERC fa temps que rep tant per part de l'oposició d'esquerres al Parlament com de la mateixa CUP, que considera que l'emprempta dels republicans en els comptes no és tan marcada com desitjarien en matèria fiscal i social. Junqueras ha respost el mateix a tots ells: són els pressupostos més socials de la història, amb un 74% dedicat a la despesa social. Però tant el PSC com CSQP han continuat furgant en la ferida i han acusat el conseller republicà de fer uns pressupostos "per no molestar el 4% de la població que més té" . Una reflexió que també utilitza la CUP quan reclama una reforma fiscal que redistribueixi realment la riquesa.

Primera petita prova superada de les múltiples que hauran de superar els pressupostos del Govern de la Generalitat per aconseguir la llum verda definitiva. Amb els vots de JxSí i la CUP (11) en contra, la comissió d'Economia i Hisenda ha tombat les esmenes a la totalitat presentades pel PSC, el PP, C's i CSQP , després que el conseller Oriol Junqueras hagi exposat les línies mestres del pressupost del departament que lidera. El conseller Junqueras ha estat el primer dels consellers ha passar examen a la cambra catalana, i aquesta tarda ho farà la consellera Neus Munté. Dimecres serà el plat fort, perquè hi haurà compareixences d'Interior, Salut i Ensenyament, les pedres més grans en el camí dels comptes del govern de Puigdemont perquè acumulen les discrepàncies més grans amb la CUP -i també les discrepàncies internes entre el PDeCAT i ERC-, i per tant, necessitaran molta mà esquerra i generositat en les negociacions entre el bloc independentista. De fet, la CUP ha demanat a Puigdemont implicació directa en la negociació dels pressupostos, i Junqueras va sumar-se divendres per primera vegada a les reunions que manté l'executiu amb els representants de la CUP.

En canvi, no hi ha hagut sang amb el referèndum. La conselleria de Junqueras contempla una partida de 5,8 milions d'euros per al referèndum o referèndum -el 9N tenia una partida de 6 milions d'euros-, però ni el conseller s'hi ha referit en la seva exposició ni els grups que han presentat esmenes a la totalitat hi han entrat a fons. Només Ciudadanos ha parlat de diners destinats "al separatisme", i ha anunciat que si guanya les eleccions, liquidarà "artefactes serparatistes" com el Diplocat i el Consell de l'Audiovisual. I ha proposat reduccions dràstiques de les partides destinades a allò que Ciudadanos considera que és "propaganda separatista", com TV3, que tindria una retallada del 25%. Des de CSQP, Joan Coscubiela ha demanat a Junqueras que no faci xantatge amb el referèndum vinculant-lo a l'aprovació dels presussupostos, però en cap cas no ha entrat a criticar que es destinin diners a l'organització d'un referèndum.

La CUP ha intervingut per demanar a Junqueras que prioritzi "la recapitalització del sector públic" i que abandoni projectes com el Circuit de Catalunya i el BCN World, perquè si l'executiu vol fer "polítiques per guanyar el referèndum", ha de ser capaç de revertir les retallades i també de revertir els 30 anys de business friendly, que sí que ha desproveït de capital l'administració". Els cupaires no han entrat a fons en qüestions molt polèmiques entre els aliats independentistes, com ho és la fiscalitat, però sí que han avisat que el fet que es destinin molts diners a Ensenyament no vol dir que no hi hagi retallades o que els diners no estiguin justament distribuïts.