El PP de Vilafranca de Bonany (Mallorca) és favorable a l' autodeterminació dels pobles . L'últim plenari de l'Ajuntament d'aquest municipi de 2.910 habitants (segons dades del 2014) ha aprovat una moció a favor del "dret a l'autodeterminació de tots els pobles". Fonts del consistori han explicat a El Món que quatre dels sis regidors del PxP (la marca municipal del PP) van votar-hi a favor, un es va abstenir i l'altre hi va votar en contra.

Els tres regidors de MÉS i els dos d'Independents d'Esquerra també hi van votar a favor. Aquest darrer grup municipal va demanar que s'ampliés la moció a "tots els pobles" , ja que en un primer moment es referia només a l'autodeterminació del Sàhara , en concret. La moció la va presentar MÉS.

El Partit per al Poble (PxP) és la marca del PP a Vilafranca de Bonany, ja que en les eleccions municipals del 2015 la formació no es va poder presentar amb les seves sigles perquè el seu candidat, Montserrat Rosselló, estava imputat per prevaricació. Un treballador de l'Ajuntament el va denunciar, ja que relacionava Rosselló amb contractacions irregulars al consistori.

Rosselló és l'alcalde de Vilafranca de Bonany, després d'obtenir 6 regidors (46% dels vots) en les eleccions municipals de fa dos anys. MÉS té 3 regidors (30%), i Independentes d'Esquerra 2 (16%). El resultat dels comicis del 2015 va ser encara millor que els del 2011.

Així, fa sis anys, el PP (amb les seves sigles) va aconseguir 5 regidors, empatat amb PSM-Esquerra-PSOE-Entesa. El PP va superar el grup d'esquerres per només 11 vots de diferència. El 2015 socialistes i Esquerra ja es van presentar per separat.