| Ajuntament de Barcelona La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) ha fet arribar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, una carta on li expliquen els motius pels quals rebutjen la superilla i li demanen, entre d'altres coses, la reversió de la prova pilot així com mantenir una trobada amb ella per fer-li saber perquè hi estan en contra. En la missiva, els veïns afectats asseguren que la implementació de la superilla està tenint l'efecte invers del que buscava l'Ajuntament, "ja que la seva creació està resultant lesiva directa o indirectament, no sols per al conjunt de veïns del barri, sinó també per a tots aquells foranis que hi tenen la seva activitat laboral", i lamenten que "va ser implantada sense consulta prèvia als veïns afectats i amb evidents errors de previsió tècnica".











Els afectats fan referència a diversos arguments per posicionar-se en contra. En relació a la reducció de la contaminació, asseguren compartir amb l'Ajuntament els objectius fonamentals, però avisen que "l'objectiu no s'assoleix sinó que, ben al contrari, s'incrementa globalment, ja que es produeixen dos efectes: s'incrementen les emissions dels veïns que han de fer circuits més llargs per culpa dels bucles circulatorios i, alhora, la concentració de la circulació pels carrers perimetrals i perifèrics provoca congestió i, conseqüentment, més contaminació". Pel que fa a la contaminació acústica, assenyalen que s'ha produït un benefici d'uns pocs veïns en perjudici d'un altres, més nombrosos, pel fet de concentrar en els carrers perimetrals i perifèrics la circulació de vehicles, autobusos inclosos. En relació a l'activitat econòmica, des de la PASP9 valoren que "també està tenint efectes negatius, ja que es pateixen perjudicis econòmics importants per part dels comerciants, autònoms i empresaris de la zona d'afectació". Sobre l'activitat comercial, diuen que "no sols no ha millorat, sinó que ha patit una davallada important" en aquest període.Des d'un punt de vista procedimental, denuncien que la implantació de la superilla "ha mancat d'un funcionament plenament democràtic". Per tot això, consideren que "l'experiment ha estat un fracàs, no sols des d'un punt de vista de reducció de la contaminació, sinó també des d'un punt de vista social i quotidià dels veïns del Districte de Sant Martí que veu alterada la seva vida quotidiana per una sèrie de mesures que no guarden proporcionalitat amb la finalitat declarada".