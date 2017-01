| B.V. El Partit Demòcrata (PDeCAT) té ben clar que aquesta és una setmana clau per aprovar els pressupostos. La coordinadora general dels exconvergents, Marta Pascal, s'ha mostrat convençuda que els comptes s'aprovaran, per poder culminar el full de ruta amb el referèndum. A més, Pascal ha replicat el diputat de la CUP Benet Salellas, que aquest cap de setmana va reclamar a ERC que garantís que "els pressupostos havien de fer olor a CUP i no només de PDeCAT". Pascal ha estat clara i contundent, i ha afirmat que aquests pressupostos no són els del PDeCAT, ni tampoc són com voldrien els exconvergents: "Els hauríem fet d'una altra manera", ha reiterat. La coordinadora general del Partit Demòcrata ha sentenciat que els comptes no han de fer més olor d'un partit que d'un altre, sinó que "han de tenir el segell del moment excepcional que vivim". "No ha de ser el pressupost de ningú, sinó el de tots", ha rematat.











La data del referèndum D'altra banda, Pascal s'ha mostrat contrària a obrir el meló de la data del referèndum. El PDeCAT prefereix no debatre si la consulta es pot avançar o no, tal i com defensen ERC, la CUP i les entitats sobiranistes, en cas de confirmar-se inhabilitacions a polítics catalans. "Ens equivocaríem", ha insistit la coordinadora general dels exconvergents. En aquesta línia, Pascal ha demanat "unitat" dels partits independentistes perquè el més important és fer el referèndum. "El que és fonamental és que anem junts, i això debilita i espanta l'Estat", ha sentenciat Pascal, que ha demanat "fermesa" al bloc independentista. La coordinadora del PDeCAT no ha volgut entretenir-se gaire sobre el debat successori al seu partit, després que Carles Puigdemont assegurés que no es presentaria en unes noves eleccions, i que Artur Mas obrís la porta a encapçalar la llista si els comicis ja no són autonòmics. Pascal ha defensat que "hi ha molt talent a les bases" del Partit Demòcrata, i ha apuntat que, quan toqui parlar de noms, ja ho faran.